由阮經天主演，紅遍兩岸的本土電影《周處除三害》，近來引起高度討論。但其中一段「尊者」的段落，被網友拿來做成梗圖，將頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人。有民眾蒐集資料向警方檢舉，刑事局立刻責由專責單位進行追查，認恐涉及觸犯煽惑罪、違反著作權法相關規定，目前進行偵辦中。

金馬影帝陳以文飾演的「尊者」，與兩名護法坐在「新心靈舍」的劇照，被網友惡搞換頭，P圖成總統蔡英文、副總統賴清德等人，由於電影中，最後尊者遭到槍殺，警方認定該張頭像有涉及恐嚇意味，同時也有煽動犯罪之嫌，因此目前由刑事局追查中。

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阮經天拍《周處除三害》超狂　吃便當吃到知名代言找上門
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