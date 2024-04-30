一名人妻分享，最近小孩房間裡有股難聞的臭味，但是打掃過好幾次，都沒有找到臭味源頭，某天聽到老公狂罵小叔，甚至要把小叔趕出家門，她忍不住好奇打開小叔的房間，意外發現小叔在房間裡堆滿各式各樣的垃圾，使用過的衛生紙、喝完的飲料瓶罐等，引起網友熱議，不少人看呆直呼「這是人住的地方嗎？」

一名女網友在《爆怨公社》上分享，最近去小孩房間總會聞到一股奇怪的臭味，但一直找不到臭味的源頭，直到某天打開小叔房間才發現真相。從照片中可見，小叔的房間裡堆滿了垃圾，喝完的塑膠飲料瓶、使用過的衛生紙等，看上去超級噁心。

女網友表示，之前看到過老公狂罵小叔，甚至一度要把小叔趕出家門，起初她還不知道小叔到底做了什麼事情，直到打開小叔的房門，看到堆積如山的垃圾，還有撲鼻而來的臭味，那一瞬間她才明白老公罵人的原因。

人妻打開小叔的房間，發現裡面堆滿各種垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖畫面吸引近5000多人狂讚，不少網友留言討論，「這味道一下就上來了」、「這是人住的地方嗎」、「至少睡覺跟地板算乾淨，嚴格說來還算是亂中有序」、「這不算什麼，N年前去看透天的房子，根本只剩一條走道而已」、「夏天一到，味道會更恐怖」、「會不會是有囤積症？」