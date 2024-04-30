前參謀總長李喜明上將。（中時資料照）

國軍兵役役期自今年起延長為1年，對此，前參謀總長、退役海軍二級上將李喜明點出，士兵的訓練內容才是一切的重點，若不改變，兵役就算延長為1年，對戰力提升並無幫助。

李喜明在28日播出的網路節目《下班瀚你聊》談論兵役延長問題時，表示兵役延長為1年無法取代軍隊組成，一切的重點是在訓練內容的部分，如果不變，那其實4個月和1年意義不大。他指出，有些年輕人被問到是否願意保衛國家時，他們會說願意，但問為什麼不願意從軍時，他們會說從軍「都叫我掃地割草」。

李喜明直言，若是前述說法屬實，那麼役期4個月、1年，對戰力不會有差，但若是給役男嚴格訓練「就有差了」，他並點出，台灣還面臨另一個難題，那就是大家從軍意願不高，導致志願役役男人數不足，這恐使得國軍純志願役部隊員額不夠，編現比不夠高，到時很可能會把1年義務役兵拿去填補缺額，導致部隊中志願兵和義務兵混編。

另外，針對教召議題，李喜明提到，每次都是透過電腦抽籤，抽出不一樣的人去進行軍事訓練，導致有很多人不願意去。他強調，要做好一件事意願很重要，若逼著一個不願意去教召的人去，讓他待在與同僚彼此不認識的環境，裝備不足、又沒有很好的訓練，要此人立刻產生戰力，會使得軍方可信力出問題，而一旦軍方可信力沒了，嚇阻力將同時消失。