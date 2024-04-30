綜藝大哥胡瓜之前和小他44歲的樂天女孩熊霓傳過從甚密，但後來殺出補教名師徐薇的兒子江大成其實正在熱烈追求熊霓，江大成低調認了此事，讓莫名捲入緋聞的胡瓜相當不滿，與熊霓的關係也遭冷凍。週刊報導，傳聞胡瓜的「照顧名單」又多了一人，即是曾參加《綜藝大集合》的女星宋羽葤。

胡瓜與熊霓先前傳出烏龍緋聞，甚至還有傳聞指出兩人感情好到讓正宮丁柔安相當不滿，對此，胡瓜第一時間跳出否認，熊霓的父親也澄清說胡瓜只是相當照顧新人的前輩，兩人之間沒有特殊感情，而隨著胡瓜、熊霓緋聞落幕，據《鏡週刊》報導，近日業內人士透露，33歲的宋羽葤也在胡瓜的照顧名單之中，算起來是熊霓的「學姐」。

傳宋羽葤與男演員黃浩詠互動親密。（圖／中時資料照）

宋羽葤過去曾演出《天之驕女》、《三隻小豬的逆襲》、《廉政英雄》等，也是許多綜藝節目的常客，更曾是吳宗憲《小明星大跟班》一段時期的代理主持人，報導指出宋羽葤承認和兩位大哥關係好，平時常受胡瓜和吳宗憲照顧，當胡瓜與熊霓爆出緋聞時，宋羽葤正在錄《綜藝大集合》，替胡瓜緩頰說瓜哥真的很提攜後輩，常把發言權讓給新人，懷疑是有人眼紅忌妒才亂放黑料。

而週刊報導，宋羽葤疑似跟熊霓一樣私下名花有主，被拍在《人選之人—造浪者》中飾演性騷擾王凈的「簡哥」黃浩詠下班後互動親密，上演溫馨接送情，對此，宋羽葤透過經紀人駁斥與黃浩詠的戀情，「謝謝媒體朋友關心，浩詠老師是因表演課認識的老師朋友，一直都有在上課所以比較熟識，並不是男女朋友。因為新聞打擾到對方很不好意思」。