此外，公司也公告9位董事被提名人，包括一般董事詹宏志、周磊及張瑜珊，賽特資訊服務股份有限公司法人代表曾薰儀、周厚宇，中華開發創投法人代表郭大經；獨立董事候選人賀陳旦、杜奕瑾、簡民一。和碩董事長童子賢如先前外界傳聞，這次並未列入董事候選人名單，而被提名的KKBOX創辦人簡民一，網家希望借重他在網路科技產業與新創領域的經驗與知識，為營運注入多元視野與全新動能。

網家從根本面調整營運體質，第1季B2C電商事業在商品銷售趨勢方面，3C等消費性電子產品的整體買氣仍相對低迷，不過家電品類有年成長表現；Non-3C生活百貨類的營收逆勢突圍年增5.8％，第1季營收組成占比從上一季的27.2％攀升至30.9％。

隨著近幾季在App行動端進行全面的改版及頁面優化，著重優化用戶從瀏覽、搜尋、逛感到結帳的流程體驗，統計第1季App行動端的下單用戶數相較於前一年度增加4.6％，使得行動端營收自去年第3季起連續第3個季度達到年對年正成長，使得營收衰退幅度也在收斂。

在市場競爭加劇下，網家尋求費用的合理化、效率化，以及追求健康體質的營業額增長，基於Data-Driven數據驅動決策，B2C電商事業也持續強化投廣效率與行銷成效。當前在毛利面臨市場激烈競爭而縮減下，B2C電商事業的毛利率仍持穩在去年前3個季度的水平，網家個體的營業費用也年減10.5％，整體營運效率提升，營業費用控管改善有成。

子公司金融科技事業首季營收5.17億元，持續維持雙位數年增，貢獻集團營業利益約1.09億元。金融科技事業目前提供包含支付、分期、錢包、保險科技等多元FinTech產品服務，今年將持續擴張訂閱制消費應用場景及支付服務版圖，營運動能穩健。

自去年度完成旗下交易市集部門－商店街與露天市集的組織與商業模式重組，並陸續終止旗下MiTCH、PChomeSEA、PChome&Skype的營運服務，加速健全財務結構後，綜觀當前各轉投資子公司皆已朝獲利或虧損收斂方向前進。