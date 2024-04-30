金曲客語歌王羅文裕2015年與小10歲圈外女友張平結婚，婚後兩人育有一個7歲女兒「小鹿」及4歲兒子「仔仔」；羅文裕日前突發文透露，兒子誤吞硬幣卡在喉嚨，在歷經8小時的煎熬，才順利取出。

羅文裕29日在臉書發文表示，兒子在周末午睡時突然大哭，並大喊「有錢錢卡在喉嚨很痛」當下他趕緊把兒子抓起來拍背，並用手指探喉嚨，但這樣並沒有減緩兒子的不適，他只好騎著摩托車帶兒子衝到醫院急診室，但兒子似乎過於緊張，所以在抵達醫院後吐了一地，當時他以為兒子吐出硬幣就沒事了。

不過，在拍完X光後，發現兒子的食道真的卡了一個5塊硬幣，隨後羅文裕與老婆陪著兒子轉診到林口長庚處理，醫師診斷後表示，需全身麻醉再用儀器將硬幣取出「中間抽血、內視鏡檢查這些哀嚎、爹娘心疼落淚的過程在此就快轉帶過……」經8小時的煎熬後，兒子才終於順利取出了卡在食道的硬幣。

事後，羅文裕思考為何孩子會將把硬幣放進嘴裡，這才想起兒子曾說想吃奶嘴「所以，他是含著錢幣睡著的」但他也慶幸兒子吞的不是電池，甚至是睡著後卡住呼吸道，否則後果不堪設想，「不要以為孩子都知道，原來還有很多危險的事還是要持續提醒與教導」他也藉此經驗呼籲家長，一定要將硬幣、鈕扣、電池、珠子等放在小孩不易取得的地方。