前大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年5月間在美國舊金山，透過網站購買穩定犬隻情緒的商品，再以女兒的名義寄回台灣，遭調查局驗出含有二級毒品大麻二酚（（Cannabidiol，CBD），殷琪辯稱不知含有禁藥成分，檢察官依衛福部認定CBD並非毒品、以及商品標示無法辨識含禁藥、殷琪驗尿結果為陰性，採信殷琪說法，予以不起訴處分。

殷琪聲稱，完全不知道什麼是「大麻二酚CBD」和「四氫大麻酚THC」。家中有養4隻狗，其中1隻狗會咬人，不願讓人觸碰。「我在美國時，聽到親朋好友說CBD對狗有很大的幫助，可以舒緩狗的情緒，網站上刊登商品可以舒緩焦慮，幫助睡眠，想把商品買回來給狗用，如果知道含有大麻成分，根本不會購買，去年5月17日飛回台灣，商品尚未送達美國住所，才請管家將商品寄送來台灣。」

不起訴處分書指出，根據商品外觀上，無法判定含有禁藥，一般消費者透過美國公開購物網站平台購入，並非透過非法管道，且商品輸入時，殷琪以女兒的名義，透過快遞公司寄到士林區住處，並無隱匿違禁品等情事。調查局詢問時，殷琪自願同意採集尿液，結果為陰性，並無其他積極證據認明殷琪涉犯毒品危害防制中運輸第二級毒品罪行，予以不起訴。

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