詠業科技29日舉行線上法說會，受客戶庫存去化緩慢，以及美國降息預期仍未明確等影響下，產業復甦力道仍較溫和，詠業第1季合併營收3.05億元，季增3%，年減1.77%，營業毛利為8814萬元，季減7%，年減20%，營業淨利為2520萬元，季減23%，年減50%，稅後盈餘為2509萬，季減7%，年減40%，每股盈餘為0.54元，營運表現略低於預期。

李瑞榮表示，目前消費性電子產業終端需求有逐漸好轉趨勢，但地緣政治影響及高利率對消費力影響仍待觀察，預估113年上半年整體產業復甦仍較溫和，但公司對於未來仍抱持審慎樂觀態度，預期今年營收及獲利表現應有逐季上升機會，第2季會比第1季好一些，下半年在新產品及新客戶群加入下會比上半年好。

高精準定位天線仍為詠業科技天線事業部重點推動項目，李瑞榮表示，公司將繼續開發與推廣高精準定位天線、低軌道衛星與5G毫米波通訊的天線模組、智慧水中浮標、液位傳感器及流量計等新產品及新應用，其中晶片天線新應用已獲客戶承認，預計將漸有營收貢獻；低軌衛星及5G毫米波天線持續與工研院技轉共同開發新產品中，已完成4*4陣列相控天線模組，未來持續開發8*8與32*32陣列相控天線模組；而智慧水中浮標亦已獲客戶承認，液位傳感器及流量計等壓電新產品，目前皆積極與客戶合作開發中，隨著部分產品已進入最後量產前的測試階段，新產品可望成為今年業績成長主要動能。