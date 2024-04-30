有媒體報導稱，「歐洲在台商務協會（ECCT）...援引媒體評論國民黨立委擬提案增訂的『藐視國會罪』荒謬（absurd）」，引發綠營附和，但該篇專欄的原作者澄清，「absurd」不代表他、也不代表歐洲商會的立場。對此，國民黨立委王鴻薇指出，歐洲商會是引用一篇文章是前民進黨立委參選人林志潔的投書，最後卻被綠營傳成是歐洲商會立場，「這不是認知作戰？什麼才是認知作戰？」

為推動國會改革，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲等人提出「刑法部分條文修正草案」，擬增訂「藐視國會罪」，最重可關3年、罰30萬元。歐洲在台商務協會（ECCT）近日刊登一篇專欄，指出「藐視國會罪」如果通過的話，外商公司需要瞭解該法規。民進黨立委吳思瑤則批評說，藐視國會罪踢到鐵板，惡法通過恐會嚇跑外商。但專欄原作者方恩格（Ross Feingold）澄清，「荒謬（absurd）」不代表他的立場，也不代表歐洲商會的立場，也完全沒有寫會影響到跨國企業投資台灣意願，只有寫如果通過的話，外商公司需要瞭解該法規而已。

歐洲商會4月23日編寫的「Euroview」，其中涉及藐視國會罪的部分。（取自歐洲商會網站）

對此，國民黨立委王鴻薇昨（29日）在臉書發文「民進黨假新聞來了！破解民進黨，包裝外媒出口轉內銷的認知作戰！」，指出該篇報導原文中，歐洲商會是引用前民進黨立委候選人林志潔在台北時報「Taipei Times」的投稿，歐洲商會稱台媒的一篇評論稱這一提案為「荒謬」，民進黨卻直接變成歐洲商會的評論。

王鴻薇續指，事實上該篇文章，也並不是只有談到國會改革法案，內文也提及歐洲商會對準閣揆卓榮泰、林佳龍等人選優點缺點都有陳述，這樣的一篇文章被民進黨節錄斷章取義，拿來做政治鬥爭。

「該篇報導最重要的，是提醒在台營運的跨國公司應密切追蹤『藐視國會罪』提案進度，也希望公司管理層須理解拒絕與立法院合作的風險」，王鴻薇強調，文章中更明確指出美國也有通過類似的藐視國會罪，這也認證了，藐視國會罪並不是只有台灣獨有， 為何民進黨應用的時候就避而不談了呢？「民進黨藉由 斷章取義式的錯誤引用來製造政治攻擊，是他們的慣用手法，請問這不是認知作戰？什麼才是認知作戰？」