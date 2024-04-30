韓國女團TWICE在2015年正式出道，唱出多首經典好歌，在全球有著超高人氣。怎料，隊長志效近日成為網路節目主持班底，最新曝光的預告卻引發爭議，她穿著黑衣、對著鏡頭鞠躬，和2016年子瑜道歉影片神似，被粉絲認為是在諷刺隊友，怒斥志效和經紀公司JYP行為惡劣。

近日志效宣布自己成為網路綜藝節目《房客》主持人之一，但預告影片卻遭到粉絲怒轟，畫面中志效穿著黑色襯衫，綁著低馬尾，一臉嚴肅的站在鏡頭前，鞠躬後表示：「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以站到攝影機前。這段時間一直都想要說，但沒有做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了...」之後笑著表示，自己成為節目班底。

影片曝光後，遭到粉絲砲轟，不少人認為是在揶揄隊友子瑜，紛紛批評表示：「對於這種冷血企劃不意外」、「噁心死了」、「沒在追星的我看了都有點不爽...」、「不准給我傷害台灣閨女」、「別的團可以說沒想到，但TWICE和JYPE真的沒資格說沒想到那件事誒」、「身為隊長知道團員的傷痛，這通告看到企劃案，怎麼還拍的下去？當然公司問題也很大」、「這是有什麼好模仿？自己團有必要？」、「不只台灣人反映，很多韓國人也有說」、「反正我看了都覺得超級難受...」、「爛公司」、「超心疼的」。