境內外日本股票基金，前10大（八境外基金、二境內基金）的3月份申購金價即逾新台幣135億元；若是時間拉長至第一季，前10大日股基金累計申購金額逾新台幣320億元，據了解，前四月投資人雖有贖回，但資金仍持續淨流入知名的日股基金。

過去很長一段時間日本散戶拋售日股行為，但是據統計，近一年來日本國內投資人買日股比重漸漸提高。野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光日前來台時即表示，日本老一輩的投資人買日股「損失慘重」的不好經驗深植他們的心中，所以之前不太敢投資日股，不過，年輕日本投資人沒有這樣的不好的經驗，另外， 新NISA（日本個人儲蓄帳戶）自今年元月起適用非課稅投資制度，鼓勵日人用投資日股代替儲蓄之後，日本國內投資人投資比重漸提升，目前日本國內投資人占比已上升至10％左右。

野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金今年第一季申購金額即高達56億元，而去年同期只有3億元。對於資金湧入原因，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，主要原因有三點：

第一，日股2023年以來漲幅超前全球主要股市，台灣投資人高度認同日本股市價值面仍被低估，加上東證推行企業治理改革帶動股市價值重估，相較於美國股市未來仍有極大的補漲空間。

第二，投資人在選擇日股基金會優先考慮日本在地的專業操作團隊，野村資產管理為日本最大的資產管理公司，擁有日股最大買方研究團隊，腳勤指數名列前茅、能真正深入了解日本經濟與企業動向，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。

第三，也是最重要的一點，野村（愛爾蘭）日本策略價值基金中長期績效卓越，不但得獎連連，中長天期績效都位於同業前四分之一，因此野村（愛爾蘭）日本策略價值基金持續獲台灣投資人青睞。

境內的日股基金則以去年7月才成立的元大日本龍頭企業基金申購金額最多，去年投資人申購該基金達458億元之後，今年第一季投資人又申購了近115億元。對於日股後市，該研究團隊認為，國際機構法人對日股持續站在買方，看好日股匯集內、外部推動行情創高優勢，具有結構性的改變，包括東京證交所推動公司治理改革受外資正向看待，弱勢日圓催化日本經濟重心的製造業領銜復興，加上中美角力建立全球新秩序，日本是美國重要的亞太盟友，歷史性戰略機遇讓日股成為「長期布局」、「獨有趨勢」、「不可替代特性」的配置標的。