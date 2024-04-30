歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏和大陸國家主席習近平5月6日將在巴黎會晤。

據路透報導，范德賴恩的發言人29日在社媒平台X上發表聲明說，應馬克宏邀請，范德賴恩將於5月6日前往巴黎，與習近平舉行三邊會議。

另據法新社，馬克宏去年呼籲習近平在烏克蘭問題上「讓俄羅斯恢復理智」。過不久，習近平便與烏克蘭總統澤倫斯基通話。不過，法國期望在俄烏問題上取得的外交進展，卻止步於此。

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