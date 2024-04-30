以色列與哈瑪斯交戰7個月至今戰火仍未停歇，不過最近似乎出現了一道停火曙光，美國周一加大了以哈雙方達成停火協議的壓力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，希望哈瑪斯能接受以色列「非常慷慨」的加薩停火提議，以換取釋放人質。

綜合外電報導，美國國務卿布林肯在本週訪問以色列之前，敦促哈瑪斯接受最新提議，雖然協議的內容並未公開，但稱以色列「非常慷慨」。據埃及官員和以色列媒體說，以色列已經軟化了立場，降低要求哈瑪斯釋放人質的人數，來換取以色列監獄釋放數百名巴勒斯坦人。

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and I met in Riyadh to discuss efforts to achieve lasting peace and security through greater integration in the Middle East. We will continue to work to prevent the further spread of the conflict. pic.twitter.com/SJI4PGYfVK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2024

然而，哈瑪斯要求以色列保證最終釋放所有人質，並從受災地區撤軍，徹底結束對加薩近七個月的攻擊，但以色列只是提出延長停火時間，並發誓一旦結束就會恢復進攻。在數月的談判中，這個問題一再阻礙美國、埃及和卡達等多方調解國的努力。

Met with Turkish Foreign Minister @HakanFidan in Riyadh on our work to achieve an immediate ceasefire that would secure the release of hostages and help alleviate the suffering of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/0RnVgAEjxx — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2024

一些以色列社論說，該國「正處於十字路口」，稱以色列不是達成一項可能結束戰爭的協議，就是繼續推進包括攻擊拉法在內的計劃。而前者帶來好處可能包括與沙烏地阿拉伯等多國家關係正常化，後者雖能打擊哈瑪斯，但會面臨被國際社會孤立的風險。