以色列與哈瑪斯交戰7個月至今戰火仍未停歇，不過最近似乎出現了一道停火曙光，美國周一加大了以哈雙方達成停火協議的壓力。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，希望哈瑪斯能接受以色列「非常慷慨」的加薩停火提議，以換取釋放人質。
綜合外電報導，美國國務卿布林肯在本週訪問以色列之前，敦促哈瑪斯接受最新提議，雖然協議的內容並未公開，但稱以色列「非常慷慨」。據埃及官員和以色列媒體說，以色列已經軟化了立場，降低要求哈瑪斯釋放人質的人數，來換取以色列監獄釋放數百名巴勒斯坦人。
然而，哈瑪斯要求以色列保證最終釋放所有人質，並從受災地區撤軍，徹底結束對加薩近七個月的攻擊，但以色列只是提出延長停火時間，並發誓一旦結束就會恢復進攻。在數月的談判中，這個問題一再阻礙美國、埃及和卡達等多方調解國的努力。
一些以色列社論說，該國「正處於十字路口」，稱以色列不是達成一項可能結束戰爭的協議，就是繼續推進包括攻擊拉法在內的計劃。而前者帶來好處可能包括與沙烏地阿拉伯等多國家關係正常化，後者雖能打擊哈瑪斯，但會面臨被國際社會孤立的風險。
文章來源：Ahead of visit to Israel, US’s Blinken presses Hamas to accept new proposal for Gaza cease-fire
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