一名林姓男子心儀同學郭男，期間多次騷擾、跟蹤，而被警方核發跟騷告誡書。不過林男卻再出詐招，竟以和解為由讓郭男簽下「戀愛契約」，規定二人交往至少3年並履行情侶義務，更一度強調雙方為摯友「直到永遠」。一審判處林男敗訴，他不服上訴，日前遭到高雄高分院駁回。全案確定。

判決指出，林男與郭男為同窗關係，並於去年3月起多次跟蹤、騷擾對方，郭不堪其擾，急赴警局報案求助。警方受理後，對林男核發跟騷告誡書。同年3月27日，林男主動提出和解，並把郭男約在住處附近的便利商店，當場提出多份疊加、僅露出簽名欄的撤回告訴狀文件要求他簽立，並強調簽名後即產生法律責任，否則將可能因此服刑入獄。

對此，郭男誤信合約中皆為和解內容，不疑有他，隨即在林男拿出的和解書上簽字。

事實上，這份和解書卻是「戀愛契約」。內容提及，二人須持續聯繫、回復訊息，並強調「雙方為摯友直到永遠」，情侶關係至少維持3年，約定雙方不得封鎖、隱藏、靜音所有通訊裝置、通訊軟體、遊戲，一方如果發生大事，必須在一週內通知另一方，並允須對方介入協助處理。

反之，若違反協議規定1次或逾時1天，則須支付另一方懲罰性違約金1萬元，且按次或按天連續支付。由於林男長期性騷擾、情緒勒索，導致郭男精神上飽受折磨，忍無可忍，在4月間封鎖林男社群帳號；林男不滿對方違約，憤而提告求償100萬元。

高雄地院審理，郭男主張事發當下，並未仔細閱讀每一份文件內容，並以時下的情境而言，誤以為林男他簽下的全部文件都是刑事撤回告訴狀，其中包括林單方面擬定的「戀愛契約」。法官則認，契約內容違反公序良俗，應屬無效，判處林男敗訴。

林男不服上訴，堅稱郭男作為成年人，當知悉簽名前須仔細查看合約內容，為此理應賠償他20萬元。高雄高分院審理，認為郭男誤簽契約，且林男並未提出有力證據，判處他敗訴。全案確定。