樂天女孩前兩大王牌林襄和李多慧今年初不約而同跳槽到味全龍當小龍女，外界以為兩人感情融洽才「續前緣」繼續當同事，但今(30日)週刊爆出內幕，指林襄起初不想離開樂天，但經紀人莉奈有意接下小龍女的所有經紀約，才說服林襄點頭離開，原以為此舉可以讓林襄脫離和李多慧的一姐之爭，沒想到李多慧後腳也花落味全龍，並和公司談好經紀約不交給莉奈，仍讓韓國經紀人處理。

林襄和李多慧日前雙雙宣布離開樂天，而雙姝私下互動頻頻，看似友好想打破外界的心結傳聞，但私下暗潮洶湧。據《鏡週刊》報導，林襄經紀人莉奈為了得到所有小龍女的經紀權，與味全龍談好條件必須帶林襄跳槽過去，原以為此舉可以讓林襄穩固坐上小龍女一姐的寶座，未料李多慧竟也跑來搶位。

林襄、李多慧過去多次用行動表示沒有心結。（圖／中時資料照）

報導進一步指出，林襄和李多慧目前雖然都屬於小龍女，但簽約方式大不同，韓籍的李多慧目前是獨立合約，不隸屬莉奈之下，而業界現在若要請李多慧站台或合作，全得靠社群網站上的聯繫信箱，由李多慧的韓籍經紀人全權負責。

林襄、李多慧今年不約而同跳槽當小龍女。（圖／中時資料照）

李多慧去年成為韓籍啦啦隊來台應援加盟的第一人後，身價水漲船高，曾有網友估計她在短短一年內接下12項代言，賺錢賺到手軟，最近還加入直播帶貨賣益生菌，可說事業觸角相當廣泛，也難怪先前她在韓國節目受訪時坦言，「我還是想長久在台灣活動」，並表示在台灣當啦啦隊可以享有跟藝人一樣的待遇，讓她感覺很奇妙，「在韓國幾乎沒有啦啦隊長會拍廣告」。