建廟290年、位於台南市麻豆區南勢里的麻豆文衡殿，昨（29日）遇到神奇景象，數萬隻蜜蜂突然衝入正殿徘徊，盤旋在關聖帝君神像上，還有幾隻蜜蜂在香爐內爬行寫下「文」字，10分鐘後飛離，全程沒有叮咬任何人，令信眾嘖嘖稱奇。

原PO在臉書「麻豆人大集合」發文，29日下午3時數萬隻蜜蜂從文衡殿正門飛入，在關聖帝君的正殿內徘徊，神奇的是過程中蜜蜂完全沒螫人，也未在地上爬行。

原PO指出，看見其中4隻蜜蜂跑進香爐內緩慢爬，疑似走出一個「文」字，他看了非常驚訝，經過10分多鐘，蜜蜂才成群從正門飛離，連廟方人員也稱奇，說是建廟後首見。

蜜蜂飛進香爐內，疑似爬出一個「文」字，信眾驚呼要發生什麼大事嗎？看起來像龍。(翻攝自麻豆人大集合)

對此，許多網友紛紛留言：「有大事要發生了」、「爬行路線像龍身」、「帝爺點兵喔」、「要發生什麼大事嗎？中爐那是什麼字？看起來像龍」，也有人表示「正常的蜜蜂遷移，蜂后在找合適的家，有養蜂的應該都看過」。麻豆文衡殿建於1734年，也就是清雍正12年，歷史悠久，堪稱麻豆古蹟廟宇第一，每年元宵節都會舉行神龍大會，派出神龍陣遶境出巡，所以不少信徒推測香爐內蜜蜂留下的痕跡，跟龍有關。