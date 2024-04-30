小編今（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。好市多即將在台中開第三家店，有望落腳海線地區，以中科附近的龍井呼聲最高，此事引發高度關注，周邊房市早已蠢蠢欲動，尤其前兩家分店的周邊房價都較同行政區高出1至2成，更令人期待新分店的威力。

【1】好市多傳落腳台中海線 房市嗨

在台灣擁有數百萬會員、年收益破千億元的美式量販好市多（Costco），台中南屯店勇奪全球店王、北台中店名列全球前十大最賺錢分店，29日傳出好市多將在台中開第三家店，地點有望落腳在海線地區，雖尚未公布地點，但海線房市已嗨翻天。事實上，好市多儼然已成商圈金雞母、房市新明燈，台中兩家分店周邊房價均較同行政區高出1～2成。

【2】台股V型反轉 迎接520行情

中東緊張情緒降溫、兩岸關係透曙光，台股29日反彈行情邁大步，台積電甩尾向上及金融、營建助攻，在三大法人合力敲進423億元帶動下，催動加權指數終場狂漲375點收最高20,495點，再朝20,500點進逼，走勢V轉使加權指數今年來漲幅增至14.3％，位全球主要指數之冠。法人認為，4月台股有驚無險續多頭，將順勢迎接520行情。

【3】緊盯韓元、人民幣 留意亞洲兩大壓力

日圓兌美元29日一度貶破160大關，為1990年來首見，市場憂亞幣競貶大戰一觸即發。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，現在關鍵是韓元及人民幣，「兩幣別若撐不住，亞幣就很慘」，5、6月兩幣別走勢特別重要；國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，日圓有點超貶，日本央行應出手干預，後續恐有進口通膨及貨幣政策緊縮二大壓力。

【4】Fed難降息 超低利回不去了

美國聯準會（Fed）本周將召開決策會議，由於年初以來美國通膨仍舊頑強，外界預期Fed將維持利率政策按兵不動。然而，素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，就算Fed開始降息，也回不去疫情前的超低利率時代。

【5】警報！3月壽險給付 飆至2,476億新高

新台幣貶破31.5元，壽險解約率急升。據保發中心統計，3月壽險給付金額飆升至2,476億元，創史上單月新高，且大於當月總保費1,906億元，等於保險淨流出570億元，亦是近七個月新高，加上避險到期交割款，3月及4月壽險現金流量則又開始吃緊。