北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日突訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。澤倫斯基表示，至關重要的美國武器援助已開始陸續、少量地運抵烏克蘭，但行動有必要加速，因為俄軍正試圖趁虛而入。史托騰柏格則指出，烏盟國提供前所未有的軍援，但交付的延誤使俄羅斯在戰場上取得進展。

此次是史托騰柏格第3次訪烏，據美媒Politico等媒體報導，他在聯合記者會上宣布，已邀請澤倫斯基出席今年7月在美國華盛頓舉行的北約峰會。他又指，北約已就加強對烏克蘭安全支持和訓練烏軍士兵的計劃達成一致，認為有必要將北約各國單獨對烏支持，變為北約聯合對烏支持，以確保援烏的長期性和可預測性。

史托騰柏格表示，「北約國家沒有兌現他們的承諾，美國花了幾個月時間沒有就針對烏克蘭一攬子計劃達成一致，歐洲盟國也沒有兌現他們的承諾，這在戰場上造成嚴重後果。缺乏彈藥使俄羅斯人能夠前進，缺乏防空能力使俄羅斯能夠有更多的飛彈擊中目標，缺乏縱深打擊能力使俄羅斯能夠集中兵力。」

史托騰柏格承認，盟國近幾周一直在加強承諾和交付力度，特別是在美國決定批准610億美元的武器援助以及英國、加拿大和其他盟國的新一攬子計劃之後，「但是（我們）須確保公告轉化為交付。因為時間很重要，所以每一天都很重要。」

澤倫斯基表示，2人討論了由北約出資成立烏克蘭國防特別基金的事宜，北約將在5年內向基金提供約1000億歐元的支持，並透露美國日前宣布的新軍援，已開始運抵烏克蘭，而戰場情勢直接取決於烏克蘭獲得彈藥供應的速度。

澤倫斯基還強調，烏克蘭仍認為，其長期未來是成為北約聯盟的成員。史托騰柏格則稱「烏克蘭將成為北約成員，我們現在所做的工作，使你們走上一條不可逆轉加入北約的道路…當適當的時刻到來時，烏克蘭將能夠立即成為北約成員國。我期待著烏克蘭國旗飄揚在北約附近的那一天。」

然而，這項承諾不會很快兌現。史托騰柏格表示，北約32個成員國不可能在7月的華盛頓峰會之前，就接納烏克蘭並達成政治協議。