上班注意！國1北向豐原交流道 「轎車翻覆」回堵1公里 08:362024/04/30 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場畫面。（圖 / 截自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向168.3公里、豐原交流道南下入口，今（30）日上午8時9分發生一起小客車翻車事故，並佔用中線車道，導致後方車流回堵1公里。高公局稍早前已派員拖吊處理，提醒用路人小心駕駛。 上班注意！國1北向泰山段「2車追撞」 車流回堵紅爆 快改道！國1南下鼎金段4大車連環撞 車流紫爆占全線車道 與妻子吵架出門橫衝直撞！學生群過馬路被撞飛「1重傷1慘死」 #豐原交流道 #翻覆 #國1 #轎車 #回堵1公里 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸船翻覆釀2死 金門地檢署：案件仍在偵辦中 17:412024/04/28 社會 真倒楣！國道緩撞車又被撞 國1「嘉義段」淪為大型翻車現場 18:272024/04/17 社會 轎車鬼切右轉還作勢衝撞義交 警方出手了！最高罰3600 17:312024/04/16 社會 自撞電桿火燒車！轎車「燒成火球」男駕駛自行脫困跑了 10:222024/04/16 社會 台64接國3中和匝道「追撞車禍」 車流回堵1公里多 15:502024/04/29 社會 國1 鼎金段北向「1大3小車」追撞 車流回堵4公里 10:402024/04/18 社會 奧迪「自動駕駛」上國道釀事故 運安會首起電動車調查明年提報告 11:132024/04/22 生活 轎車5人出遊駕駛精神不濟 自撞分隔島撞斷號誌桿「烏龜翻」 16:542024/04/28 社會 金門2車追撞翻覆 全豎成「立筊」 路人嚇壞 14:002024/04/26 社會 彰化「5月雪」美景釀危機 國1滿天飄白棉絮 12:032024/05/01 生活 天雨路滑轎車自撞分隔島 車頭嚴重變形2人受困車內 18:182024/04/30 社會 高雄左營軍港外海傳漁船翻覆！海巡打撈「2浮屍」身分待查 10:392024/04/19 社會 北市轎車變換車道擦撞翻車 無辜休旅車遭波及壓損 20:232024/04/18 社會 快訊》國1南下林口交流道事故 小轎車遭2大車夾擊 20:082024/04/25 社會 北市女自撞花檯「併軌」烏龜翻卡路邊！驚人酒測值曝 09:552024/04/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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