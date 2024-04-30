辛姓男子與單親媽歡歡（化名）是情侶，不料，2023年1月某日晚間，辛男趁歡歡在廚房洗碗時，見歡歡女兒小萱（化名）在客廳獨處，不顧小萱拒絕，強吻頸部、左耳及左臉頰等，還伸手撫摸胸部，予以強制猥褻得逞。小萱藉故躲進廁所傳訊息給友人及姊姊，告知被侵犯一事並請代為報警。

法院審理，小萱表示，她在案發後約15分鐘，就傳訊告知姊姊及友人，案發後約20分鐘，以口頭告知母親。小萱姊姊作證時指稱，她的母親與辛男是因本案而分手，案發當天她不在現場，但有收到小宣的訊息告知辛男的行為，她當時有叫小萱注意自身與母親的安全。

辛男則是坦承，他有親小萱及撫摸胸部，但辯稱，他有先詢問並經過同意。而小萱恐怕是因為他與他的媽媽交往，是在她的父母尚未離婚前就開始，小萱才會對他心存怨恨，而有陷害的可能。

辛男還辯稱，他事後經小萱的母親告知，她有個友人是直播主，為了讓小萱有錢可以打賞，該位友人慫恿小萱提告，以便向他索取賠償。

法官認，辛男之辯解自相矛盾，又與事理、常情及相關事證均不相符，更無從舉證藉以證明他所說為真，自然不足採信。

法官審酌，辛男雖未有性侵害犯罪前科，於本案發生時已年滿56足歲，更與小萱母交往，竟然罔顧人倫，對交往對象之女兒，違反其意願予以強制猥褻，對小萱之身體、心理造成難以抹滅之傷害，也嚴重破壞社會善良風俗，惡性非輕。

法官考量，辛男已與小萱達成和解，小萱也表示願意原諒，讓事情和平解決就好。日前依法判決，辛男犯強制猥褻罪，處有期徒刑9月。可上訴。

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