太陽季後賽首輪慘遭橫掃，後衛畢爾（Bradley Beal）還在G4第3節對總教練佛格（Frank Vogel）宣洩怒氣，畢爾在灰狼罰球時下場，佛格伸手要和他擊掌卻被畢爾推開。賽後畢爾解釋他無意對佛格不敬，「我只是對犯規感到沮喪，我知道自己要被換下去，這和教練無關。我很抱歉，這看起來一定很糟，這絕對不是針對教練。」

球隊的失利可能導致佛格帥位不保，美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（ Shams Charania）報導，太陽4月初敗給主將缺陣的快艇，佛格大發雷霆，他的吼叫聲在更衣室外都聽得見，卻沒有球員當一回事。球員認為佛格是被迫假裝發火，因為他平日的性格並不是這樣，球員們對這個鏡頭的反應是憋著笑和翻白眼。

然而太陽的問題不全在於佛格，美媒CBS分析太陽前景黯淡的原因在於球隊組成方式，除了3巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾、布克（Devin Booker）之外，另外只有3位球員不是領取底薪，他們發現3巨頭打不過對手的時候，當然也無法指望底薪老將來挽救危局。如今不比2010年代，當時熱火可以用3巨頭詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）和一些底薪球員取得成功，現在的強隊多半有手段來對付這種缺乏厚度的超級球隊。