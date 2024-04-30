澎湃新聞4月30日報導，近段時間，大陸一大批政務新媒體帳號正陸續關停。昆明市五華區退役軍人事務局4月28日發布消息稱，根據政務新媒體集約化管理的有關要求，「昆明市五華區退役軍人事務局」微信公眾號於2024年4月30日停止更新並啟動關停登出程式。今後所有關於昆明市五華區退役軍人事務工作有關資訊將在昆明市五華區人民政府門戶網站發布。

有媒體評論指出，建設政務新媒體帳號，只看有沒有，不看能不能用、有沒有用，無疑也是指尖上的形式主義。帳號上的閱讀人數和文章內容就擺在那裡，點開一看就能知道這個號是不是在用心運營；糊弄自己、糊弄群眾的內容放在那，就是在打自己的臉。基層工作人員時間精力本就有限，維護這些根本沒什麼實際意義的帳號，無形中增加了他們的負擔。群眾想要獲取資訊和服務，手機關注一大堆帳號，辦個業務來回切換，何談便民利民？明顯背離設立初衷的政務新媒體帳號，既不能服務公眾，也不能給政府公信力加分，要它何用？

停更微信公眾號、轉向屬地政府網站的還有長沙市雨花區市場監督管理局。據該局4月24日公告，為進一步規範政務新媒體建設管理，「雨花市場監管」微信公眾號從2024年5月1日起停止發布資訊，並將啟動關停登出程式，本單位相關資訊資訊、公示、公告等內容將通過雨花區人民政府門戶網站進行發布。

在鄉鎮和街道一級，四川青川縣樂安鎮人民政府微信公眾號「平安樂安」決定於4月25日起停止更新並申請登出，官方解釋為規範有序發展政務新媒體，避免重複運營造成資源浪費；濟南市槐蔭區振興街街道辦事處也宣布，為進一步規範政務新媒體運營管理，振興街街道新媒體帳號將於4月6日起停止發布資訊，並啟動登出程式。如需繼續瞭解街道工作動態，掃描二維碼下載「愛槐蔭」App，並關注政務號版塊「振興街街道」欄目。

在西安市未央區，未央區文化和旅遊體育局微信公眾號「未央正當時」發文稱，為進一步規範政務新媒體工作管理，統一政務資訊發布管道，「未央正當時」微信公眾號於2024年4月16日停止更新並啟動關停登出程式。如需瞭解相關工作動態，關注「長樂未央」微信公眾號。

澎湃新聞報導，「長樂未央」是未央區委宣傳部旗下公眾號。

在新浪微博上，近期亦有不少官微宣布關停。

例如，渭南市臨渭區司法局微博4月29日稱，根據政務新媒體集約化管理的要求，「渭南市臨渭區司法局」微博於2024年4月29日停止更新並啟動關停登出程式。

同日，南京市江甯區城市管理局宣布，因政務新媒體整合要求，即日起，南京江甯城管微博帳號停止服務、更新並開展登出程式，相關資訊及服務事項可前往江寧城管微信公眾號查詢。

大陸紅星新聞報導，稍早前，江蘇張家港大量政府部門和學校的公眾號停用，引起輿論關注。有當地教師稱，早在2023年底，張家港市教育局就已經在喊停，不少學校開學後陸續關閉了公眾號。近期，學校都收到了通知提醒，要求統一關停公眾號。具體內容如下：為落實中共中央網信委《關於防治「指尖上的形式主義」的若干意見》等文件精神，著力解決政務新媒體帳號發布品質低、傳播力弱、基層負擔重、形式主義抬頭等問題，也為進一步減輕教師負擔，保障教師潛心從教，根據市委宣傳部的統一部署安排，市教育系統將分階段持續推進校園政務新媒體關停工作。

另有教師指出，此前，學校接到了市教育局的通知，要求4月30日之前關停學校微信公眾號，後續資訊將通過校園網站進行發布。如沒有校園網站，則通過關注「張家港教育資訊化公共服務平台」網站、「張家港教育」微信公眾號、視頻號等瞭解資訊。若後續學校想要申請新的網站，則要前往市教育局進行備案。