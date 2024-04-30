聯準會將在4月30日周二召開為期兩天的貨幣政策會議，投資人預期聯準會周三會後將宣布維持利率不變，同時也將保持其鷹派基調。

根據LSEG數據，目前貨幣市場押注聯準會今年降息約35個基點，遠低於年初時預估的降息約150個基點。

市場也將持續關注企業季報表現。根據LSEG數據，標普500指數已有233家上市公司發布財報，其中78.1%優於分析師預期，比例高於長期平均值（67%）。

周一收盤，道瓊指數漲146.43點或0.38%，報38,386.09點。標普500指數漲16.21點或0.32%，報5,116.17點。那斯達克指數漲55.18點或0.35%，報15,983.08點。費城半導體指數漲30.51點或0.64%，報4,765.79點。

標普500指數11大類股漲多跌少。受特斯拉大漲帶動，非必需消費類股收漲2.03%，表現最佳；其次為公用事業類股漲1.39%。通訊服務類股大跌2.06%，表現最疲弱。

重磅股有漲有跌。蘋果上漲2.5%，媒體報導該iPhone製造商就引進新創公司OpenAI的生成式人工智慧（AI）技術重啟協商，投銀Bernstein將蘋果股票評級調升至「優於大盤」（outperform）。

其他巨型股Alphabet、Meta Platforms和微軟收黑，給大盤帶來壓力。輝達盤中反彈，終場幾近收平。

焦點股方面，特斯拉股價飆漲15.3%，該電動車製造商獲准在其第二大市場中國推出全自動駕駛（Full Self-Driving,FSD）輔助系統的計畫取得重大進展。

台股ADR方面，台積電漲0.14%、聯電持平、日月光漲2.28%、中華電信漲0.90%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.54%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.72：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.63：1。

標普500指數有20檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有80檔成分股觸及52周新高、69檔創新低。

美國交易所成交量總計為99.8億股，過去20日全日均量為110億股。