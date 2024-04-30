Mathieu Maire（左）特別介紹電子看板中的芬蘭F1賽車手Valtteri Bottas 也釋出私人備用車。響應Uber Carshare。（古明弘攝）

共享經濟不斷擴張，這股風潮也吹到Uber生態圈。Uber在澳洲併購Car Next Door後推出租車服務「Uber Carshare」，用戶不需養車，需要用車時再利用App上平台租車，比傳統租車更省荷包，車主也能藉由提供車輛增加收入，提高閒置車輛使用率，降低車輛擁有率。另外，Uber澳洲也持續推廣共乘Uber Pool，不僅能分擔車費、多人共乘也能減少碳排放，同時減輕交通堵塞的壓力，致力於2024年達到平台淨零碳排的目標。有趣的是，芬蘭F1賽車手Valtteri Bottas Uber也釋出私人備用車提供出租，24小時內即被預定。

2022 併購澳洲新創Car Next Door後，推出車輛出租平台Uber Carshare，車主可藉由提供車輛賺取收入，消費者無需養車，創造雙贏。（古明弘攝）

Uber Pool多人共乘可分攤車費，深受年輕族群喜愛，據上下車調查大數據顯示，周末和假日於大學附近，使用率最高，每年同志大遊行期間，利用共乘的用戶也相當多，有趣的是，許多是前往同一目的地，擁有相同愛好的比例極高，甚至有人透過共乘結緣，進而結為連理。台灣目前還在洽談中。

用戶可透過Uber App輕鬆在市區畫為綠色的專屬共享停車場的地點租車。（古明弘攝）

Uber Carshare提供密碼後，承租者可於掛在車窗外的小方盒裡拿到車鑰匙。（古明弘攝）

使用Uber Carshare前後，租車用戶需拍照檢查車況，上傳App，確保雙方權益。（古明弘攝）

Uber Carshare設置於特地的停車場，車子停在綠色漆的車格內，欲承租者可以小時、距離和天數來計算，提供車輛的車主可依照不同車況和車輛級別收取不同資費，概念類似Airbnb，手機平台即可看到有哪些車輛出租，找到定位點後，拍照上傳車況，平台回傳PIN碼，即可在車窗外的小方盒裡拿到車鑰匙，在設定時間前，於原地點還車。

此外，Uber也推出Uber for Teens／ Uber 青少年帳號，家長可替未成年子女叫車，解決分身乏術，無法接送小孩的痛點。上下車時，家長會即時收到通知，也能追蹤行程，駕駛也是數百趟行程下來，平均評分獲得4.95分的優良駕駛擔任，台灣預計於下半年推出。

Uber與機場合作，打造Uber Lounge提供乘客等候。（Uber提供／古明弘台北傳真）

在機場接送方面，除了台灣也有的Reserve Airport PickUps預約叫車，Uber澳洲目前在黃金海岸、墨爾本、雪梨、威靈頓等地設有Uber Lounge專門候車區，減少外國旅客到陌生城市的焦慮。