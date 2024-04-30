準總統賴清德政府、內閣首長全數底定，多位落選立委傳將接任內閣部會政務次長，而與賴清德關係良好的前立委高嘉瑜，未來動向備受關注。對此，高嘉瑜親自回應，2026她不會缺席，只要民進黨有需要她的艱困選區都願意去努力，目前以北部優先但哪裡都能選，「因為全台灣大家都認識我，也希望能夠散播我的歡樂跟歌聲到台灣各個縣市」。

高嘉瑜選後至今未有新動作，外界猜測是否會入閣或備戰2026，而高嘉瑜此前曾指出，民進黨參選2026台北市長選舉的最佳人選是立委王世堅。

對此，高嘉瑜昨（29）日接受《中天新聞》訪問表示，她在2022就當著總統蔡英文的面推薦王世堅參選台北市，因為她認為出奇才能致勝，更重要的是王世堅有現任市長蔣萬安沒有的智慧、口才、對市政熟悉，所以認為王是最佳人選，她也堅定支持，若2026王世堅能代表民進黨參選台北市長一定能出奇制勝，會是奇兵、黑馬。

至於自己曾說2026不會缺席，高嘉瑜也重申，她的態度還是一樣，只要民進黨有需要她的任何艱困選區，她都願意去努力，「但成功不必在我」，因為民進黨裡面還有很多優秀的人選，共同目標就是為民進黨在2026爭取最大勝利，現在離2026還有一段時間，大家就先各自努力，黨也會有整體規劃，現在她就是先把該做的事情做好，最後就交給黨來決定，只要需要她的地方一定會好好耕耘、為民進黨爭取勝利。

被問及不限於參選台北市，高嘉瑜表示，「我是哪裡都能選啦，因為全台灣大家都認識我，也希望能夠散播我的歡樂跟歌聲到台灣各個縣市和各個角落」，目前當然是以北部為優先，因為南部大家也都有很多競爭，北部艱困選區只要民進黨覺得有需要她去努力的地方，都願意去努力。