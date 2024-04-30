24歲前起亞虎啦啦隊隊員李多慧去年轉戰台灣當啦啦隊女孩後，不論是聲勢、話題或是代言都壓過不少台灣女星或啦啦隊女神，對於李多慧的私生活大眾也十分矚目，先前曾有媒體拍到她上夜店，但不見有任何固定男伴。今(30日)週刊則報導，其實李多慧已經名花有主，對象正是她身邊200公分高，貌似許光漢的韓國經紀人。

據《鏡週刊》報導，李多慧先前就曾被拍和經紀人「小許光漢」在街頭交換口水試吃水果，更一度傳出兩人手上有情侶對戒，先前被拍上夜店時，更是「小許光漢」帶李多慧回家，球團人員透露，李多慧和韓國經紀人互動親密，對外總以經紀人和藝人的身分互相稱呼，然而真實關係其實大家心知肚明。

李多慧近年來台代言接到手軟。（圖／中時資料照）

而李多慧過去曾在自己的YouTube頻道跟粉絲玩問答，被問到理想型條件，她表示自己其實容易害羞，看到帥哥時會不好意思，因此挑男友時並不會以外貌為優先，較注重對方的個性和內心，因為她熱情急躁，第一是「喜歡個性像湖泊一樣冷靜」的男生，而且會包容她；第二則是聊得來也合得來的男生；第三則是顧家，如今看來跟低調的韓籍經紀人條件頗為相似。

李多慧配合度高、形象好，是台灣廠商近來力邀的寵兒。（圖／中時資料照）

相較於韓國近年新生兒出生率下滑，李多慧倒是十分期待當媽媽，還一度放話至少要生5個，或是5個以上，平時在Youtube頻道裡，也常看到她與小孩互動，她後來透露，自己是受到開設幼稚園的媽媽影響，才會這麼喜歡小孩，並對未來老公隔空喊話「要加油」。