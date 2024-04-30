台中市警局第一分局大誠分駐所警員李惠國、江孟修，日前接獲一名婦人報案，指稱參加北區元保宮的遶境活動，她沿途跟著車隊步行，結束行程時，卻忘記自己的機車停放位置，所幸員警獲報後仔細搜查，順利幫該婦人尋回愛車。

據了解，謝姓婦人（67歲）為了參加元保宮的遶境活動，先騎機車到遶境路線旁的空地停放，隨後專注參與遶境，不斷用手機拍攝留念，結束後，竟忘記愛車停放位置，靠著既有的印象，來回找了3遍都沒找到，最後只好請求警方協助。

警員李惠國、江孟修獲報導場，駕駛巡邏車載著謝婦沿路找車，在半小時內順利於北區中華路與太平路口，尋獲謝婦的愛車。謝婦開心的站在愛車旁比讚，對於員警的積極協助十分感激，謝婦也表示，感謝保生大帝的保佑，讓愛車能夠順利尋回。

第一分局分局長鍾承志呼籲，民眾外出或返家車輛停妥後，可利用手機拍攝停放位置，並連同附近門牌、路標一起紀錄，倘若不慎忘記停放處，除了可撥打110專線求助，也能利用照片喚回記憶，迅速尋回愛車。