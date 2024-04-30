此外，越南央行歷經兩日匯率干預後，上周公開市場調升逆回購利率0.25%，多家銀行也同步調升存款利率，市場預期央行此舉為捍衛市場信心，儘管短線因匯市波動恐有收縮，整體而言預期今年貨幣寬鬆方向仍不變，後市仍須關注匯率走向。

張晨瑋認為，越南股市短期跌深回彈，儘管整體流動性仍未大幅改善，越南各類股漲勢普遍強勁，且大盤再度突破1200點大關，其中以近期壓抑的地產類股較為強勁，市場升級相關的證券類股恐因KRX系統未獲核准，證券商將面臨一定壓力，而部分企業受財報公布亮眼而提振。

張晨瑋強調，越南企業獲利動能相較2023年轉佳，加上新興市場升級題材及基礎建設加速等將有助於越南經濟的發展，順勢帶動股市表現。

中信金(2891)旗下中信證券4月再度攜手證交所前往越南，展開為期五天的臺商交流及上市招商說明會，此次海外招商貫穿南、北越，瞄準臺資企業蓬勃發展的運動休閒產業，造訪多家國際知名鞋業、紡織大廠及運動用品代理商，中國信託投信發行臺灣首檔新臺幣計價之中國信託越南機會基金，勤於調研、掌握越南市場產業動態，獲得當地臺商熱烈迴響，本次特別邀請中信投信共同參與「前進臺灣資本市場說明會」，深入剖析全球局勢變動、當前金融市場情勢、投資趨勢等臺商關注議題，並分享臺灣資本市場優勢。