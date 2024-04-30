5月有不少新制上路，其中最重要的就是繳納綜合所得稅，670萬納稅戶記得在5月1日至5月31日申報，並留意5大變革；房屋稅同樣於5月開徵；此外在醫療、兩岸、地方交通及環保也有新的措施。《中時新聞網》整理8項新制細節讓讀者一次掌握。

●申報綜所稅

今年報稅有5大變動，包括民法成年下修到18歲、基本生活費提高到20.2萬元、首度申報CFC（受控外國企業制度）、舊制房屋交易豪宅認定、以及伙食費免計入員工薪資所得額每個月調高至3000元。申報綜所稅有3大管道，包括網路申報、二維條碼及人工申報。

●房屋稅開徵

除了綜所稅之外，房屋稅同樣於5月開徵，此次開徵的房屋稅，是從去年7月1日起算到今年6月30日為止，經統計全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額911.17億元。

●大陸民眾往來台灣通行證可上網補辦

大陸移民管理局公告，5月6日起實施便民措施，設籍在北京等20個城市的民眾，往來台灣通行證仍在有效期限內，但出現損毀、遺失被盜、護照簽證頁用完或有效期不足6個月等情形，可直接上網補辦；實行的20個城市包括北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安。

●次世代基因定序檢測19種癌納健保

5月1日起次世代基因定序（NGS）納入健保給付，涵蓋的癌症包括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、胰臟癌、血癌、甲狀腺癌等19種癌症，預估每年約2萬多名癌症病人受惠。（詳情參考衛福部中央健康保險署）。

●新北台一線高架橋防蝕工程封路施工

台一高架道路5月1日至8月29日實施道路防蝕塗裝工程，施工期間新北大道四段與新五路一段每天晚間11時至隔天上午6時將實施分區封閉。第1階段施工期程為5月1日起至15日，封閉台一高架道路新北大道四段往三重及泰山方向雙向車道；第1階段第2部分為5月16日起至5月30日，封閉往五股方向右轉專用道。

●新竹市路邊智慧停車柱啟用

新竹市政府5月1日在熱門商圈路段啟用智慧停車柱，並在學校家長接送區搭配科技執法，解決上學、放學期間家長接送區遭占用的問題。

●「新竹環保咖」活動開跑

新竹市環保局邀集113家餐飲店家，共同舉辦「自備餐盒杯1享2集3抽」活動，5月1日起至10月31日，民眾只要自備餐盒或飲料環保杯至活動店家消費，除可享優惠外，還可集點、抽獎，最大獎為55吋電視。

●嘉義市垃圾清運增2收運點

嘉義市環保局在人口密集區域實施定時、定點收運垃圾共21個收運點，5月1日起將增加2個收運點，包括民權路、五福街口下午3時至3時15分，以及泰瑞一街、泰瑞四街口下午3時20分至3時35分。