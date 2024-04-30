不少人把年薪破百萬當作工作目標，一名網友表示，現在房價和物價都很高，很多人汲汲營營工作一輩子，都沒有年薪破百萬，因此被笑是魯蛇，好奇詢問，幾歲時年薪未破百萬就等於撿角，引起網友討論，不少人認為年過35歲還沒有年薪破百萬，未來要年薪破百萬就很難了。

一名網友近日在PTT上分享，現在很多人會把年薪破百萬當作職場目標，但每個人年薪破百萬的時間點都不同，甚至有些人做到退休，年薪都沒有破百萬，通常這種人都會被笑說是魯蛇；也有人認為房價和物價漲成這樣，沒有百萬年薪根本難以生活，詢問大家覺得幾歲年薪沒破百萬等於撿角（台語：不成器、沒出息）呢？

貼文引起網友討論，不少人認為念什麼科系很重要，電機、資工系畢業的，如果出來當工程師，做個幾年加上年終獎金，年薪破百萬應該不難，但其他產業可能很困難，另有網友說，大概35歲左右年薪沒破百萬，未來要破百萬的機率可能很低。

另有不少已經3、40歲的網友哀號說，到現在也只領3萬多的月薪，一年下來連50萬都不到，完全不用想要拿百萬年薪。「我31歲月領2萬7，給你參考」、「40歲月薪30K不含勞健保」、「我42歲，月薪32000」。