剛進駐屏東三聯訓基地進行聯勇操演的海軍陸戰隊66旅發生意外。一名士官於24日進行悍馬救護車檢修時，發現引擎發出異狀聲響，在未熄火狀態下伸手檢查冷卻風扇，未料手滑進扇葉，直接遭到運轉中的扇葉活生生將左手拇指及食指削斷，同袍見狀立刻通報，並緊急送醫急救，目前正進行評估是否有機會以顯微手術接回斷肢，全案也正由軍方調查中。

根據調查，66旅步三營日前進駐屏東車城三軍聯訓基地進行基地訓練，準備參與聯勇操演，24日間執行結束現地戰術訓練後，悍馬車救護車駕駛發現引擎室生出異常聲響，於是隔日送一級廠進行保修。

當時負責修繕的一名中士為了找出原因，打開風扇護蓋，並吩咐駕駛啟動引擎，未料左手卻未抓穩，滑進引擎冷卻風扇，左手拇指及食指當場遭扇葉削斷。同袍立刻呼叫救護車到場，將該名中士送醫急救。

由於該名士官具有豐富保修經驗，目前擔任輪車保養副班長，左手呈現開放性斷裂，醫院正評估是否能進行顯微縫合手術，目前意外原因仍由軍方調查中。

對此，海軍司令部回應，本屬陸戰六六旅安姓中士執行悍馬車輛維修時，左手不慎遭風扇捲入受傷，單位即由醫官施予醫療處置後轉送國軍醫院診治，目前復原狀況良好。