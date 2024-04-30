美股四大指數周一小漲，投資人觀望聯準會即將召開的政策會議將對利率前景釋出什麼訊息，台股明適逢5／1勞動節休市一天，今日指數觀望小漲20點，約來到20519.4點。

台積電ADR上漲0.20美元或0.14%，收138.50美元。台股現貨方面，台積電早盤漲2元至797元，聯電、鴻海小漲0.5%。原強勢人氣重電股拉回，華城、中興電跌逾1%。

台股29日收20495.52點，大漲375.01點或1.86%，總成交值4287.36億元。外資買超342.56億元，投信、自營商分別買超39.81億元及買超41.19億元，三大法人合計買超423.55億元。

美股道瓊上漲146.43點或0.38%，收38,386.09點。S&P500上漲16.21點或0.32%，收5,116.17點。NASDAQ上漲55.18點或0.35%，收15,983.08點。費城半導體上漲30.51點或0.64%，收4,765.79點。