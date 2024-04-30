台灣有不少美食深受外國人青睞，大陸一名博主在網路經營美食節目，今年1月中旬他來台灣，見黃昏市場販賣炸蘿蔔糕非常驚奇，讚油炸過後的蘿蔔糕香氣很足，沾各種醬料都很適合，影片吸引近200萬人觀看。

博主於西瓜視頻的「窺探美食」指出，台灣有很多沒看過的美味小吃，如早餐店常見的蘿蔔糕，他在新北市板橋區的黃昏夜市，看到其中一攤賣炸物的攤販，把蘿蔔糕丟進油鍋油炸，聞到撲鼻的香氣就起鍋。

博主表示，炸到酥脆的蘿蔔糕不論沾哪一種醬料，都很適合又美味，且口感Q彈、紮實，蘿蔔的香氣十足，當早餐或消夜都很適合。

影片從今年1月中旬上傳至今，已有198萬人次觀看，許多大陸網友表示，大陸許多地區也有蘿蔔糕，但看到博主的影片中用油炸，感到非常驚訝，「台灣居然用炸的？」、「想去台灣夜市」、「老闆刀工太絲滑了，厲害啊」、「油炸的都很香很好吃，我的口水要流出來了。」