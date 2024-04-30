綜藝大哥胡瓜今（30日）被周刊報導，與樂天女孩熊霓傳出烏龍緋聞後，又對女星宋羽葤頗為「照顧」；不僅如此，胡瓜傳出婚姻失和，對正宮丁柔安講要拿三、四千萬離婚的氣話。稍早，針對離婚一事，丁柔安表示：「沒有哦，謝謝，辛苦了，打擾到你們了」。

胡瓜去年9月傳出獨寵小44歲的樂天女孩熊霓，還另闢空間相處，因此惹火妻子正宮丁柔安，不願當經紀人並尋求宗教慰藉。不過，胡瓜、熊霓和熊爸皆否認傳聞，丁柔安也對本報澄清，老公胡瓜會陪她參加佛學課跟相關藝文活動，夫妻倆感情依舊。不久後，熊霓被補教名師徐薇的兒子江大成追求，胡瓜不滿背黑鍋半年，還因送書一事與江大成有些摩擦。

想不到跟熊霓的烏龍曖昧落幕後，又有新緋聞傳出，根據《鏡週刊》報導，胡瓜對33歲女星宋羽葤頗為照顧，但與丁柔安吵到想拿3、4千萬提離婚。截稿前，針對離婚一事，丁柔安表示：「沒有哦，謝謝，辛苦了，打擾到你們了」，胡瓜則未回應。

胡瓜傳出對(左)熊霓、宋羽葤頗為照顧。（圖／FB@熊霓、宋羽葤）

熊霓與胡瓜傳烏龍緋聞後，照常上節目《綜藝大集合》，不過根據《ETtoday星光雲》報導，有力人士向節目建議不要再邀請與江大成傳緋聞的熊霓，今年農曆年後，熊霓確實沒再上節目同台胡瓜。對此，熊霓經紀公司沒否認她離開《綜藝大集合》，僅說外景節目運動太激烈導致舊疾復發，未來工作以啦啦隊或練跳鋼管舞為主，感情方面則不干涉。