期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次於檢視後新增群光期貨等7檔個股期貨，前揭新增檔數上市時之契約交割月份包括113年5月、6月、9月、12月及114年3月等兩個近月份及接續的三個季月份之契約，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。

今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫，根據期交所統計，個股期貨113年日均量(至3月底)為26萬6,697口，較去年同期成長60%，未平倉量亦受帶動，113年3月底未平倉量62萬2,679口，亦較去年同期成長44%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。

本次除增掛群光等個股期貨外，同時加掛如群益臺灣精選高息及復華臺灣科技優息等現貨交易熱絡之ETF期貨，新增標的涵蓋了近期熱門AI相關個股、高股息及債券型ETF等投資題材，交易人可多加利用。目前期交所提供之股票期貨檔數將自目前268檔增加為275檔，其中部分高價股亦有加掛契約乘數為100的小型股票期貨，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。