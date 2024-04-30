●受惠於工業與行動晶片需求回溫，恩智浦（NXP Semiconductors NV ）上季獲利優於市場預期，且本季獲利展望樂觀，周一盤後股價大漲逾5%。恩智浦第一季營收年增0.2%、季減9%，為31.26億美元，略低於市場預估的31.3億美元。經調整後每股盈餘年增1.6%、季減12.7%，為3.24美元，優於市場預估的3.16美元。第一季車用晶片營收年減1%、季減5%。工業與物聯網晶片營收年增14%、季減13%。行動晶片營收年增34%、季減14%。通訊基礎設施與其他產品營收年減25%、季減12%。該公司預估第二季營收介於30.25億～32.25億美元，以中間值31.25億美元來看相當於年減5%，略低於市場預估的31.3億美元。

恩智浦預估第二季調整後每股盈餘介於3.00～3.41美元，以中間值3.20美元來看，優於市場預估的3.11美元。恩智浦執行長Kurt Sievers表示，就第一季財報，以及第二季財測與下半年展望來看，恩智浦對度過整個產業的周期性低迷抱持審慎樂觀的態度。

●特斯拉周一股價飆漲15.31%，收在194.05美元，創下3月1日以來新高，市值暴增逾820美元，給美股帶來最大的提振。過去5天來，執行長馬斯克淨資產暴增373億美元，創下兩年來單周最強勁的增長，光是在周一的一天之內就增加185億美元，在彭博億萬富豪指數中的單日財富增幅排名第13。媒體報導，特斯拉已經清除一些長期阻礙該公司在中國推出「全自動駕駛輔助系統」（Full Self-Driving,FSD）的主要監管障礙，這表示執行長馬斯克這次突然造訪特斯拉第二大市場可望滿載而歸。投銀Wedbush知名分析師Dan Ives在給投資人的報告中表示，馬斯克獲准在關鍵的中國市場推出FSD，這對特斯拉是歷史性的重要時刻，對馬斯克來說無疑是一記全壘打。

●蘋果漲2.48%，收在173.50美元。媒體報導該iPhone製造商就引進新創公司OpenAI的生成式人工智慧（AI）技術重啟協商，以及投銀Bernstein將蘋果股票評級從「與大盤持平」調升至「優於大盤」（outperform），更建議投資人把握住「恐慌性買入」的機會，像「股神」巴菲特一樣「逢低買入」蘋果。Bernstein表示，在iPhone手機銷售疲軟以及在中國需求大幅轉弱的陰影籠罩下，蘋果近來已經跌過頭。今年以來蘋果股價下跌6.54%，同一期間標普500指數則上漲近8%。分析師Toni Sacconaghi在報告中指出：「我們鼓勵投資人效仿巴菲特，在本益比25倍或以下時加碼買進蘋果股票，在本益比達30倍或以上時減持股票」。以2024年的獲利預測估算，蘋果的預期本益比為26.4倍，若以2025年的獲利預測估算則為22.9倍。

●安森美（ON Semiconductor Corp）於盤前公布的第一季營收獲利均優於市場預期，股價上漲4.06%，收在70.82美元。安森美第一季營收18.6億美元，經調整後每股盈餘1.08美元。毛利率為 45.8%，略低於去年同期的46.8%。惟該公司預估第二季每股盈餘介在 0.86～0.98美元、營收介於16.8億～17.8億美元，均不及分析師預期。

●Domino's Pizza第一季同店營收超出市場預期，股價上漲5.6%。