台灣大本次影片特別邀請邰智源「邰哥」，及首次亮相的台灣大全新吉祥物「台哥Duck」共同出演，邰哥從資深電視娛樂人成功轉戰新媒體，挑戰無限可能，與台灣大「Open Possible能所不能」的品牌精神不謀而合，此外，台灣大翻玩諧音創意，運用「邰哥」加上「Duck」等於「台哥大」的品牌諧音加乘傳播的趣味性和話題性，而「台灣大、大可能」新形象廣告除了首播「大可飆速」篇外，也將陸續推出「大可回饋」篇、「大可響樂」篇等系列。

台灣大擁有業界最廣的5個4G頻段，及3.5GHz黃金頻段100MHz最大頻寬資源，提供用戶更廣網路涵蓋，更優室內信號穿透力，更高速網路服務。此外，搭配獨門方案「好速成(又又)」，讓用戶室內室外「大可飆速」。「好速成(又又)」獲得用戶好評，持續推升5G及300Mbps以上高頻寬銷售，5G好速成(又又)申辦量年增1.3倍，帶動好速成(又又)中5G總用戶數成長近4成。

台灣大提供「好速成(又又)」、「OP 響樂生活」、「mo 幣多」、「Disney+」等多元獨門方案，搭配優質網路，讓用戶「大可響樂」。台灣大「OP響樂生活」整合網路、內容、設備、服務，一站式升級娛樂體驗，其中，「OP影音劇院」套裝總銷量已突破3萬8千組，目前年成長超過3成；「OP遊戲玩家」套裝總銷量突破2萬組；而甫於2023年底推出的「OP智慧家庭」套裝銷量首月即突破千組，預估2024年銷售正成長。

台灣大結合集團綜效，建立mo幣生態圈，並推出「mo幣多」專案，用戶申辦5G專案，月月獲得2%~7.5%的高比例mo幣回饋，創造用戶、台灣大和momo三贏，讓喜愛購物用戶「大可回饋」，未來台灣大持續拓展mo幣應用場域，布局全通路點數經濟，擴大mo幣生態圈。