美北卡羅來納民宅爆槍戰。（影片來源／WQAD News 8 Youtube）

美國北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）一處民宅中週一發生槍戰，8名執法人員與持有槍支而被通緝的重罪犯交火，導致3名執法人員遇害，多名警察受傷。

據美聯社與CNN報導，夏洛特麥克倫堡（Charlotte-Mecklenburg）警察局長傑寧斯（Johnny Jennings）29日晚悲痛地說：「今天我們失去了一些英雄，他們只是為了保護我們社區的安全。」

槍擊事件發生在戈爾韋大道（Galway Drive）5000街區，當時美國法警逃犯特遣部隊（US Marshals Fugitive Task Force）的成員正在逮捕一名持槍的重罪犯。

Eight officers were shot today while trying to serve a warrant in Charlotte, North Carolina. Three of the officers, all US marshals, were killed in the shootout. The suspect was also killed. pic.twitter.com/djmjzYXLLY — Keith Boykin (@keithboykin) April 29, 2024

執行任務的過程中，警方遭到「高威力步槍」的射擊並加以還擊，在房子前院射殺了一名嫌犯。然而，警方接近時，從住宅內傳出更多槍聲。

警察局長傑寧斯說，美國法警特遣部隊的3名成員遇害，其中1人為副法警，另外其他夏洛特麥克倫堡警員中彈，其中1人仍在加護病房與死神搏鬥。

整起事件仍在調查中，美國法警在社群平台X上的一篇貼文中寫道：「我們為失去副手和兩名特遣部隊官員哀悼。我們感謝所有的支持，我們也將銘記所有參與警官的家人和同事。」