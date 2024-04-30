網紅「饅頭媽」經營網拍、時常會在IG分享育兒生活，而受到粉絲喜愛，怎料，2020年卻被同行爆出她和人夫外遇消息，而遭到網路公審，爆料者還發起抵制購買饅頭媽的網拍商品。對此，饅頭媽昨（29）日發文承認自己當小三，並向正宮道歉。

饅頭媽在IG限時動態發文表示：「我是林榆芯，當年21歲剛離開前夫，帶著一歲多的小饅頭。透過在社群記錄著小饅頭的成長跟我的生活是我當時最開心的事情」並感謝自己能因此受到很多人喜愛，不過身為單親媽媽的她還是經歷許多酸甜苦辣。

饅頭媽發文承認當小三，並向正宮道歉。（圖／shin_0604 IG）

饅頭媽坦言：「在當中因為獨自撫養小孩強烈的孤獨感佔據了當下的我，年輕而衝動，對愛情抱有許多期待，但也因此犯下了錯誤。我介入了別人的家庭，從無意到無法挽回。這五年來，我為了這段我認為的愛情，承受了無數考驗，無論是面對被害者、家人還是網友，我都在努力為當初自己的選擇負責。」

饅頭媽表示自己一路帶著小孩，堅強地面對所有錯誤和困難，即便遭受冷嘲熱諷，她依然堅持工作和面對社群。她透露：「這五年間，我所經歷的情感問題讓我愈加內疚。我當年自私的行為，讓一個女孩受到了傷害。這些年來，無論是自我責備或是對她的公開道歉，我都希望能為自己的不成熟負責」。

她提到自己去年對於張小姐的道歉是真心誠意的，即便對方不認可，她依然願意再道歉一次，饅頭媽表示：「不管發生什麼事，我應該為自己曾經的錯誤道歉，並為現在的自己和我的孩子更負責任地生活。」

最後她再次和受到傷害的當事人道歉：「我對受到波及的粉絲及好友也致上歉意。對於張小姐，我再次鄭重地道歉。對不起，我傷害了你原本的人生。雖然已過去五年但都是煎熬的，但無論是五年還是十年，我都會再次道歉，為我的過錯負責，不擅長文字表達，如有任何詞不達意，還請各位多多包容。」