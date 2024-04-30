●對沖基金Great Hill Capital董事長Thomas Hayes表示，聯準會本周不會降息，所以比利率更重要的問題是他們的說法會有多鷹派，因為他們已經很「鷹」了。

●Bell Curve Trading首席市場策略師Bill Strazzullo表示，總體趨勢仍然向上，這是一個重要的一周，有大量的業績報告、周三有聯準會、周五有非農就業報告。

●Blue Chip Daily Trend Report首席技術策略師Larry Tentarelli表示，我們仍處於拉回的階段，但我認為它就只會是拉回而已，我不認為這是趨勢改變。

●美國銀行表示未來一周股市會有好消息，風險是趨於上行。美銀策略師Ohsung Kwon周一出具報告指出，我們的經濟學家沒有看到停滯性通膨（stagflation）的跡象，並看好製造業將持續復甦，而就業將強勁增長，這對股市來說應該是正面消息。本周公布的製造業報告應該會顯示製造業已經擺脫衰退，而周五公布的4月非農就業報告也可能顯示就業仍然強勁，勞動力市場的動能幾乎沒有放緩跡象。