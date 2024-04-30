現在越來越多人改吃素，外媒報導麥當勞薯條不一定是素的，有些國家麥當勞使用的調味料或炸薯條的油未必是素的，有些國家則是，不少台灣網友好奇，台灣麥當勞的薯條到底是不是素食？根據麥當勞官網資料顯示，台灣麥當勞炸薯條用的是植物油，素食者也可以食用。

根據外媒《VegNews》報導，對於多數素食者來說，突然想要吃速食，第一選擇都是「炸薯條」，不過麥當勞的薯條卻不一定是素的，在美國的麥當勞會使用牛肉味的調味料，雖不含真正的肉，但卻含有牛奶。不過也有許多國家的麥當勞已將炸薯條改為純素的，像是英國的麥當勞薯條甚至已得到純素協會的認證。

台灣網友也曾在PTT上發文詢問，他最近開始吃素，某天半夜突然嘴饞想吃東西，好奇麥當勞的薯條到底是不是素食，引起網友熱議，兩派人吵成一團，有人認為薯條就是素的，也有人認為需要看使用的調味料和油。

根據《台灣麥當勞季報》表示，台灣麥當勞薯條是以整顆馬鈴薯切條而成，用植物油專槽炸製，素食者也可以安心享用。