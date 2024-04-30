本名王宥勝的藝人「宥勝」被指控，2016年趁送女助理返回住處時，跨坐、強吻女助理，女助理提告，檢察官依強制猥褻罪起訴宥勝，台北地院原本辯論終結訂今年5月24日一審宣判，不過，告訴人又遞狀陳報新案情，台北地院合議庭認為，仍有再調查必要，今天上午加開辯論庭傳喚宥勝出庭。

法院日前安排社工、被害人出庭作證，不過，被害人的律師指控宥勝透過與被害人共同認識的友人傳訊息，可將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞。

宥勝一方辯解說，宥勝是向對方展現善意，並尋求和解的可能性，合議庭後來裁定宥勝以8萬元交保。

依檢察官起訴，2016年底宥勝結束工作提議送女助理返家，女助理同意，由女助理駕駛宥勝的車子返回女助理的住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，他假裝心情不佳，突然以面對面的姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手。

檢方受理婦幼案件報案，偵查認定宥勝涉嫌強制猥褻，2023年11月將宥勝起訴，宥勝被起訴後一度在臉書表示「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」

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