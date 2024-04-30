在攻下烏東要塞城市阿夫迪夫卡後，目前俄羅斯軍隊持續向西進攻，烏克蘭情勢越發危急，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）更宣布，自烏東前線3個村落「戰術撤退」。對此，國民黨前立委蔡正元點出了造成當前烏軍頹勢的3個原因，分別為：指揮不當、換總司令不當、延長役期。

蔡正元昨（29）日在政論節目《環球大戰線》指出，「被迫從3個村莊戰術撤退」的實際情況，是烏軍其實是被擊敗、灰頭土臉且士氣崩潰的撤離，他指出，奧切雷泰因村（Ocheretyne）是當地重鎮，俄軍是從正面進攻該村，照理說其他地方的烏軍部隊應前來支援，但他們不僅沒這麼做，居然還撤退，就表示他們的士氣已經衰退。

蔡正元接著說，烏軍日前刪除兵役法規中「服役3年就可退役」的規定，是一個很大的錯誤，因為這使得很多烏軍士兵士氣低落，此外，烏軍士兵已超過半年沒有輪調，「在戰場上待到感知能力衰退」，面對1個月就會輪調1次、「度假回來」的俄軍，自然一接觸就撤退。

因此，蔡正元總結，造成烏軍當前頹勢的原因有3點，分別是：指揮不當、換總司令不當（指撤換前總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi））、延長役期，這些問題不能用武器去彌補，因為不能期待，每個士兵在前線連續待了9個月後，還有強大的為國犧牲決心。