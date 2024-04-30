路透29日援引聯合國一份報告報導指出，聯合國制裁監察員告訴安全理事會委員會，今年1月2日落在烏克蘭第2大城哈爾科夫市的一枚飛彈，是來自北韓的火星11系列彈道飛彈。

在這份長達32頁的報告中，聯合國制裁監察員得出的結論是，「從烏克蘭哈爾科夫投下的一枚飛彈所回收的碎片，是來自北韓的火星11系列飛彈」，並指這違反聯合國對北韓實施的武器禁運。

自2006年以來，北韓因發展彈道飛彈與核計畫而受到聯合國制裁，而且對北韓的制裁措施一直在加強。美國和其他國家指責北韓向俄羅斯轉讓武器，用於在烏克蘭的戰爭。莫斯科和平壤均否認這些指控，但俄朝去年誓言要深化2國軍事關係。在2月的安理會會議上，美國指責俄羅斯至少有9次向烏克蘭發射北韓提供的彈道飛彈。

3名制裁監察員本月早些時候前往烏克蘭檢查這枚飛彈殘骸，沒有發現任何證據表明飛彈是俄羅斯製造的。他們「無法獨立識別飛彈是從哪裡發射或是由誰發射」。

制裁監察員在25日提交給安理會北韓制裁委員會的報告中說，「烏克蘭當局提供的彈道訊息表明，它是在俄羅斯聯邦境內發射的。」他們說，「若是在當地某個地點發射，而飛彈是由俄羅斯軍隊所控制，這很可能表明飛彈是俄羅斯聯邦採購的。」他們也說，這違反2006年聯合國對北韓實施的武器禁運。