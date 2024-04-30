立法院今天三讀通過《電子簽章法》，明示電子簽章與紙本簽章具有同等功能，數位部預期推動電子簽章的普及運用，能加速智慧政府及數位轉型的政策目標，還有塑造多元電子簽章發展的有利法制環境，並且促成電子簽章和國際對接、交流往來。

此次通過立法，確認由政府許可的憑證機構所簽發憑證的數位簽章效力強度，數位簽章因具有政府許可的憑證機構簽發的憑證，具有公信力，因此推定數位簽章為本人親簽，在法律訴訟上具有更強的證據力。

考慮到未來電子簽章的國際對接，在安全條件相當的前提下，如憑證機構間有技術對接合作，雙方憑證機構符合歐盟或ISO國際標準，就能互相承認數位簽章。

國民黨立委葛如鈞表示，Nokia 3310的時代，是台灣領先世界推出電子簽章法的年代，但是22年過去，台灣竟成為全世界最後一個珍愛實體印章、重視親筆簽名的地方，24個以上部會還明文排除不適用電子簽章，這導致了我們每每到公部門辦事、開公司，好像回到學生時光在跑大地遊戲，關關難過。

葛如鈞指出，4個月前他在Podcast上說，電子簽章法的推動只是一個遙遠的目標，「四年能達成已經萬幸」，完全沒有想到，在所有立法委員通力合作之下，改變居然四個月就可以成真。

葛如鈞指出，此次也通過他所提出的修正動議，本法修正後的緩衝期「以一年為原則，必要時經主管機關同意，得展延兩年」，如此一來，可以避免行政部門藉故拖延，加速福國利民的政策推展，讓台灣向真正的數位科技島邁進一大步，不只加速數位經濟的發展，民眾也可以享受到智慧化政府導入電子簽章後帶來的便利，也期望藉由資通安全的提升，能夠大幅減少詐騙訊息及廣告，跨部會共同打詐、防詐，讓全民擺脫詐騙的侵害。