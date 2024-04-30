華南金AMC表示，近日花蓮發生強烈地震，至今大小餘震不斷，不僅造成民眾傷亡，全台各地更傳來建築物傾斜、倒塌、龜裂等災情，引起各界關注建築物耐震及老屋重建之議題。而根據內政部不動產資訊平台統計，截至112年第四季，全國平均屋齡為32年，其中屋齡50年以上的老屋也超過111萬戶，占比12.13%。近年政府實行各種相關獎勵措施與政策，積極推動都更危老重建，鼓勵地主應該加速跟上都更危老重建的步伐，畢竟儘早重建才是保障人身與財產安全的不二法門。

近期受到地震影響，華南金AMC接獲民眾詢問都更危老的來電數大幅增加，詢問內容多數為想了解自家基地條件是否符合都更危老？重建地主所需負擔的費用和稅賦？甚至是先前因為合作契約無共識而卡關的案件，地主也來電尋求其他解決之道。

華南金AMC表示，實務上，由於都更危老重建環節繁複，過程涉及地政、法律、建築、估價、營建等多項專業知識領域，對於地主來說是一大負擔，如地主對於合作契約的條文內容不了解，或是對於都更危老的效益無從評估起，又不知道可以找誰諮詢，最後因遲遲無法取得共識而案件無疾而終。以上情形都可以透過華南金AMC的專業團隊提供顧問諮詢服務，幫助地主更安心的了解都更危老重建，排除重建過程中的困難，完成重建居住安全的目標。