周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.36點或0.1%，為508.34點。

由於利率仍高，中東情勢持續緊張，以及歐洲央行的政策走向不確定，歐股在連續五個月上漲之後，在四月失去一些動能。如果繼續跌下去，Stoxx 600指數將迎來近半年來最糟的月度表現。

由於食品價格上漲，能源價格的跌幅較前幾個月縮小，德國四月消費者通膨(CPI)微幅上升，為年增2.2%，隨後DAX指數一度下跌0.3%。

匯豐銀行經濟學家Anja Sabine Heimann表示，德國通膨的總體趨勢是下降的，這應該會讓歐洲央行在6月首次降息之後，進一步再降息，儘管服務業通膨的韌性，給6月以後的降息帶來一些不確定性。

根據LSEG數據，市場預計歐洲央行今年底前將降息約66基點。

飛利浦收盤上漲30%，為25.54歐元，為兩年多來新高；稍早該荷蘭健康醫療設備製造商宣布，在美國的呼吸器訴訟案達成和解，11億美元索賠金額低於預期。該消息也結束了飛利浦股價在過去三年的不確定性。

醫療健康股也上漲0.44%。

德意志銀行下跌8.6%，至15.1歐元，此前該銀行宣布，將就圍繞收購郵政銀行的訴訟作出法律撥提準備，預計將損害該行第二季和全年獲利能力。

西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez)表示，經過數天的衡量，他決定繼續留任總理，並認為自己的妻子遭到不實指控。但是外界對於他的地位仍有疑問，西班牙股市跌0.5%。

隨著法國政府宣布收購部分關鍵業務部門，IT服務管理公司源訊(Atos)大漲19%。

由負債累累的瑞典地產公司SBB部分擁有的公共財產投資公司(Public Property Invest)，周一在奧斯陸交易所IPO，股價卻跌1.4%。

保時捷上周五公布第一季營業利益跌30%後，股價跌2.8%。