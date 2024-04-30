野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計2016年以來若在台股電子類股回檔時進場相關族群，分別持有60、120與240交易日(即約3、6個月與1年)，電子指數平均將分別上漲4.69%-14.69%不等，以電子股為大宗的大盤也將雨露均霑，加權指數平均漲幅也將達4%-11.06%；然若再聚焦臺灣創新科技指數表現更為出色，平均表現將分別來到5.58%至17.94%，顯示創新科技爆發力動能更可觀，特別是領漲抗跌的優勢，不失為投資人穩健投資的好選擇。

野村臺灣新科技50(00935)經理人林怡君表示，目前總體經濟與企業基本面向上趨勢尚未改變，儘管短線市況可能維持震盪，然在短期獲利了結的賣壓消化後，市場料將回歸長線投資價值，其中電子股尤其是創新科技領域中長期爆發潛力不容小覷，在這波AI熱潮下漲勢可期，欲加碼的投資人不妨趁難得的回檔機會，定期定額分批進場布局創新科技ETF。

以00935而言，自去年11月掛牌以來總規模從成立時的新台幣10億元快速成長到52.8億，成為台灣股票型ETF中成長最快速者，00935涵蓋10個以上的全球創新科技主題，包括AI、半導體、自駕車、5G+、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化…等，成分股以臺灣上市上櫃普通股為母體，篩選出符合營收、流動性、市值規模及ESG資訊揭露等標準，並首度使用「研發創新」為篩選原則之一、能率先掌握新科技浪潮下的投資機會。指數精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，再挑選出50檔股票，其中獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差25%及小於2%」更是直指科技股的核心，由於科技進展，產業結構創新的速度越來越快，研發費用支出占營收比重相對較高的公司，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，這類型的公司才能長期吸引資金不斷流入。