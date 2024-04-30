某知名國立大學日前驚爆性侵疑雲！一名女大生20日深夜前往警局，提告教授向她傳送「想不想要找炮友」、「好想上妳」等訊息，甚至伸出魔抓，侵犯得逞。對此，新北市警方昨天證實接獲女大生報案，但經傳喚教授並未到案，檢警目前也已介入偵辦；校方則要求涉案教授先以請假方式，避免再與當事者接觸。

據了解，女大生的友人25日透過網路社群「Dcard」發文指稱，該名教授擔任學生的指導老師，但教授卻語帶威脅，要求女大生到學校研究室。迫於論文和必修課壓力，女大生僅能硬著頭皮點頭，不過卻特別穿羽絨外套、長袖長褲進行防範，未料教授仍將女學生強拉進研究室裡的小房間，最終性侵得逞，並要求她刪除對話紀錄。

友人貼出報案證明單，強調女學生事發後一度有輕生念頭，期許大家一起關注狼師議題。新北市警察局昨天證實，案件正於偵辦期間，已移送新北地檢署，經傳喚教授但未到案說明。

新聞曝光後，涉案大學教授透過臉書發文稱「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」；為避免教授再與當事女大生有任何接觸，或是引發其他學生的不安，校方已要求教授先以請假方式進行迴避，後續將由性平會依法處理，另已依據當事人意願，彈性調整學生上課方式及後續考試。

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