特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旋風訪問大陸，帶來不少利多消息，刺激特斯拉股價周一狂飆15%，這也讓馬斯克的身價在過去5天增加373億美元（約新台幣1.2兆）一掃先前因特斯拉股價疲軟，身價慘摔至一年新低的窘境。

綜合外媒報導，馬斯克訪陸效果顯著，上海特斯拉工廠生產的車款解禁，突破先前因哨兵模式遭疑竊密的陰霾，未來在所有黨政機關、事業單位、央企國企均可暢行無阻。此外，特斯拉全自動駕駛系統（FSD）也將在大陸落地，另傳出特斯拉將與百度攜手，進行推出FSD的準備工作。

特斯拉股價大漲15%，馬斯克的身價一夕暴增185億美元，總身價來到2015億美元，排名全球第三緊追第二名的貝佐斯。特斯拉股價在過去五天上漲超過35%，讓馬斯克的身價大幅成長373億美元。

過去一段時間，特斯拉面臨銷售量下滑，調降車價導致毛利率下修，以及大陸市場競爭激烈的問題，導致今年以來股價重挫超過4成，可說是美國標普500指數的主要成分股中表現最差的股票。

此事也突顯大陸市場在全球經濟上舉足輕重的地位，尤其在蓬勃發展的電動車領域，光是大陸國內品牌就已殺到濺血，外國及傳統車廠想要站穩腳步並不容易。